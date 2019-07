DALLA SPAGNA: LA JUVE STUDIA UN PIANO PER ISCO

13/07/2019

Non c'è solo l'affare De Ligt nei radar della Juve. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i bianconeri starebbero infatti pianificando una strategia per provare a prendere Isco. Si tratterebbe di un'operazione da studiare con pazienza. Un affare last minute da concretizzare solo verso la fine del mercato. Soltanto cioè quando eventuali mosse di mercato dei Blancos dovessero levare spazio al centrocampista spagnolo nello scacchiere di Zidane.