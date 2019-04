DALLA SPAGNA: INTER, MOURINHO E NON SOLO

25/04/2019

José Mourinho torna all'Inter nella prossima stagione. E' "Don Balon" a rilanciare la notizia del ritorno dello Special One a Milano, sottolineando che il club azzurro sarebbe pronto a fare una rivoluzione estiva. Diego Godin, che saluterà l'Atletico Madrid, coprirà la partenza di Joao Miranda. In difesa potrebbe arrivare anche Raphael Varane, che ha già espresso la propria volontà di lasciare il Real, in un'operazione di circa 80 milioni di euro. Il 'sacrificato' dovrebbe essere Milan Skriniar, conteso dai due club di Manchester e dal Psg. A centrocampo potrebbe tornare d'attualità il nome di Luka Modric, mentre l'indiziato a rinforzare l'attacco è un altro cavallo di ritorno, quel Philippe Coutinho attualmente al Barcellona e sui cui il manager portoghese vorrebbe modellare la squadra. Il brasiliano andrebbe a occupare il posto di Ivan Perisic, destinato allo United.