DALLA FRANCIA: PSG, IN ARRIVO SARABIA ED HERRERA

27/06/2019

Primi colpi in entrata per il Psg. Come riporta 'L'Equipe' sono in arrivo Pablo Sarabia e Ander Herrera: entrambi gli acquisti verranno ufficializzati all'inizio della prossima settimana. Herrera arriva a parametro zero dal Manchester United; Sarabia, di proprietà del Siviglia, verrà pagato 18 milioni di euro, la cifra della sua clausola rescissoria.