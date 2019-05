DALL'INGHILTERRA: IL CITY SMENTISCE JUVE-GUARDIOLA

23/05/2019

Il Manchester City smentisce le voci che arrivano dall'Italia secondo cui Pep Guardiola sia in trattative con la Juventus per un clamoroso approdo in Serie A. Secondo il tabloid inglese The Sun, il club inglese considera "ridicole" queste speculazioni sul futuro del tecnico spagnolo. Sempre in base a quanto filtra dagli uffici dell'Etihad Stadium, i freschi campioni d'Inghilterra sono tranquilli riguardo al futuro di Guardiola a Manchester.