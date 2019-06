DALL'INGHILTERRA: "IL CITY NON E' INTERESSATO A KOULIBALY"

25/06/2019

Il Manchester City non sarebbe più interessato a Kalidou Koulibaly. Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane i Citizens riterrebbero troppo alta la valutazione fatta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il difensore centrale, ovvero 100 milioni di euro. Per questo - riferisce il Manchester Evening News - il club inglese avrebbe virato su Harry Maguire, attualmente al Leicester.