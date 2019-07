DAL PORTOGALLO: "PERIN TORNA ALLA JUVE A CURARSI"

18/07/2019

Mattia Perin tornerà alla Juve per curarsi e completare il recupero dopo l'infortunio alla spalla destra (è stato operato ad aprile per una lussazione). Lo assicurano fonti ufficiali del Benfica ad A Bola in seguito alle indiscrezioni su problemi emersi nel corso delle visite mediche. il portiere, ceduto ai lusitani per 15 milioni di euro, partirà nuovamente alla volta del Portogallo tra novembre e dicembre per essere valutato ulteriormente e permettere così l'ufficializzazione del trasferimento.