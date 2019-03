CINA, CANNAVARO È GIÀ IN BILICO"

25/03/2019

Il breve regno di Fabio Cannavaro come allenatore della Cina potrebbe essere già finito dopo che i padroni di casa sono stati battuti per la seconda volta in cinque giorni nella China Cup senza segnare un gol. Dopo il ko contro l'Uzbekistan, il successore di Marcello Lippi ha detto che parlerà con la Chinese Football Association (CFA) e il suo club della Super League cinese (il Guangzhou Evergrande, ndr). "Ma fino ad ora la CFA non ha rilasciato alcuna dichiarazione", ha detto Cannavaro. "Ho già detto che assumere la guida della nazionale cinese può essere una sfida molto grande, ma più grande è la sfida e maggiore sarà la passione", ha aggiunto l'ex Pallone d'Oro. Sulla possibilità che la sua nomina diventi definitiva, Cannavaro ha detto: "Se la Cina ha bisogno di me, lo prenderò in considerazione, ma chi può essere l'allenatore della nazionale non può essere deciso in un giorno". "Dobbiamo stare calmi e discuterne: se non riusciamo a trovare un accordo adeguato per cooperare, continuerò a guidare l'Evergrande", ha concluso.