CHIEVO, PELLISSIER COMPIE 40 ANNI: "NON SO QUANDO SMETTERO'"

12/04/2019

Sergio Pellissier compie 40 anni, ma non ha ancora deciso il suo futuro. "Quaranta sono tanti, passi gli 'anta' e capisci che tra un po' dovrai cambiare lavoro e vita - ha spiegato l'attaccante del Chievo ai microfoni di Sky Sport -. Non so quando smetterò dipende anche da cosa vuole fare il presidente. Non voglio pensare al mio futuro, mi sento ancora un ragazzino e vorrei chiudere l'annata dando il mio contributo".