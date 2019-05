CHIESA, LA JUVE OFFRE 50 MILIONI PIU' ORSOLINI

13/05/2019

La Juve fa sul serio per Federico Chiesa, sempre più lontano dalla Fiorentina dopo una stagione disastrosa per i viola. Il club bianconero, come riferisce Tuttosport, mette sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Orsolini, per una totale di 70 milioni. Al giocatore è stato proposto un contratto di 5 anni da 5 milioni di euro all'anno.