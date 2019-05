CHELSEA: GIROUD RINNOVA

21/05/2019

Olivier Giroud e il Chelsea ancora insieme. Il club inglese, infatti, ha annunciato il rinnovo di un anno fino al giugno 2020 del contratto dell'attaccante francese che a luglio sarebbe stato libero di accasarsi altrove a parametro zero. Una mossa che potrebbe essere un indizio del futuro di Sarri, con cui non è mai sbocciato l'amore, e Higuain, suo diretto rivale per guidare l'attacco dei Blues.