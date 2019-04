CENTROCAMPO ROMA: PIACCIONO BENNACER E KRUNIC

15/04/2019

La Roma vuole rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Come riporta Leggo, i giallorossi sono vicini a chiudere per Ismael Bennacer, regista dell'Empoli. Non solo l'algerino, anche Rade Krunic è seguito dal club capitonino, con il bosniaco che chiederà la cessione in caso di retrocessione.