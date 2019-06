CEBALLOS: "REAL? VOGLIO GIOCARE TITOLARE"

29/06/2019

Dani Ceballos parla chiaro e il messaggio che manda dal ritiro della nazionale spagnola Under 21 può far piacere al Milan: "L’anno prossimo non voglio stare seduto su una panchina, sarà il mio anno. Il mio obiettivo è giocare 40 partite nella prossima stagione ed essere importante ovunque mi trovi. La mia idea è quella di avere successo a Madrid. Trasferimento? Si deve parlare con il club". Insomma, il Real è avvisato: senza chance di giocarsi un posto da titolare, il centrocampista chiederà la cessione.