CAGLIARI, GIULINI: "IL NAPOLI HA CHIESTO BARELLA"

23/03/2019

Nicolò Barella è uno dei nomi che infiammeranno il prossimo mercato. Il centrocampista del Cagliari con ogni probabilità lascerà la Sardegna, ma per andare dove? nE ha parlato il presidente dei sardi, Tommaso Giulini in un'intervista al Corriere dello Sport: "La valutazione la fate voi e vedo che la scrivete spesso sui giornali. 45-50 milioni? Magari anche un pochino di più visto che il prossimo anno è il centenario della sua squadra del cuore. L'interesse del Napoli a gennaio era concreto, non posso negare che De Laurentis lo abbia chiesto. Sarri lo voleva? Sì. L'Inter? Solo chiacchiere".