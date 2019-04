CAGLIARI, GIULINI: "DUE OFFERTE PER BARELLA"

20/04/2019

"È un orgoglio per noi avere tre giocatori in Nazionale - ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, dopo la vittoria sul Frosinone - Il rammarico? Con questa rosa al completo forse non avremmo perso punti in certi periodi dell'anno. Ma penso che alla fine la classifica racconti quello che è successo". E ora Barella sarà il tormentone del mercato: "Ha avuto un'offerta dall'estero in estate. E ne ha avuta un'altro a gennaio da una squadra italiana: nell'anno del centenario sarebbe bello averlo. Per la prima volta chiuderemo con un bilancio economicamente negativo. Ma il sacrifico non sarà necessariamente quello di Barella".