BOLOGNA, ORSOLINI SMENTISCE IL RISCATTO: "NON HO FIRMATO NULLA"

31/05/2019

Riccardo Orsolini ha parlato in conferenza stampa a Formello nel ritiro della nazionale Under 21 e ha espresso le sue volontà per il futuro, dichiarando che sarebbe felice se dovesse essere confermato in rossoblù: "Bologna è una piazza stupenda. Ci sono molte voci su un mio riscatto, ma ancora non ho firmato nulla. Ma la mia volontà è chiara: sarei contento di rimanere, e il Bologna lo sa".