BIGLIA, FUMATA GRIGIA PER IL RINNOVO

19/04/2019

Fumata grigia per il rinnovo di Lucas Biglia. L'agente del centrocampista e Leonardo si sono incontrati in sede per fare il punto della situazione. Il Milan ha offerto al giocatore un prolungamento fino al 2021 a cifre più basse rispetto ai 3,5 mln all'anno attuali e il calciatore ora dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Sulle sue tracce, infatti ci sono anche il Boca Juniors, pronto a riportarlo in Argentina, e un club di Ligue 1.