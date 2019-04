BETIS, UFFICIALE IL RISCATTO DI LO CELSO

16/04/2019

Giovani Lo Celso è ufficialmente un nuovo calciatore del Betis. Il club andaluso ha comunicato infatti attraverso i propri canali social di aver esercitato il diritto di riscatto per il centrocampista argentino, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2023 e dice definitivamente addio al Paris Saint-Germain. Il club andaluso ha aggiunto di aver pagato in totale 25 milioni di euro per il 23enne nazionale argentino. Lo Celso ha firmato per 4 anni con una clausola rescissoria di 100 milioni.