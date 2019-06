BAYERN: JAMES RODRIGUEZ NON VERRA' RISCATTATO

04/06/2019

Ora è una certezza: James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il club campione di Germania non eserciterà infatti l'opzione di riscatto del suo cartellino dal Real Madrid per 42 milioni di euro. "Mi ha detto in privato che chiederà al club di non farlo - ha detto il Ceo dei bavaresi Karl Heinz Rummenigge a 'Sport Bild'. Musica per le orecchie di Juve e Napoli, entrambe interessate all'attaccante.