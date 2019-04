BAYERN, HOENESS ALLONTANA CONTE: "KOVAC HA FATTO BENE"

26/04/2019

Antonio Conte nuovo allenatore del Bayern Monaco? E' lo stesso presidente del club bavarese Uli Hoeness ad allontanare queste voci. "Niko Kovac? Quando un allenatore arriva e raggiunge la finale della Coppa nazionale al primo anno ed è tra le prime quattro in classifica in Bundesliga a quattro giornate dalla fine, significa che ha fatto un buon lavoro. Non abbiamo nulla di cui lamentarci. Non ho idea perché ci sia qualcuno che ancora lo mette in discussione".