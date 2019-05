BAYERN E LIVERPOOL SU KRUSE

22/05/2019

Max Kruse ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto con il Werder Brema e quindi lascerà il club tedesco alla scadenza dello stesso, il 30 giugno 2019. Sull'attaccante, 31 anni, ci sono Bayern Monaco e Liverpool. I bavaresi apprezzano particolarmente le qualità del giocatore, protagonista di un'ottima stagione in Bundesliga: 11 gol e 9 assist per lui. Lo riporta Sport1.