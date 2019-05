BARCELLONA, VALVERDE IN BILICO

08/05/2019

La clamorosa rimonta subita dal Barcellona ad Anfield contro il Liverpool, la seconda dopo quella dello scorso anno contro la Roma, potrebbe avere effetti catastrofici sul futuro di Ernesto Valverde. Messo sulla graticola dalla stampa spagnola, il tecnico basco, anche se sotto contratto fino al 2020, non è più così certo di rimanere alla guida dei blaugrana. I tifosi, in particolare, chiedono la sua testa delusi dall'atteggiamento troppo pragmatico e 'difensivo' della squadra. Intercettato dalla stampa spagnola dopo la gara di Liverpool, il presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha preso tempo a proposito del futuro di Valverde: "Ora siamo tutti emozionati per l'eliminazione. Dobbiamo risollevarci il morale perché c'è ancora finale di Coppa del Re da giocare. Saranno giorni difficili per tutti, ma dobbiamo alzare la testa", ha detto. Incalzato a proposito dell'allenatore, Bartomeu non ha mai parlato di conferma sicura di Valverde e ha replicato sibillino: "Ci sarà tempo per riflettere. Per il secondo anno consecutivo, è una notte disastrosa". Dal canto suo, Valverde è sembrato subito consapevole che le sua panchina non è più salda come lo era fino alla settimana scorsa. "Non so che effetti avrà su di me", ha detto il tecnico basco a proposito della sconfitta di Liverpool. "Ma sicuramente l'allenatore deve assumersi la responsabilità", ha aggiunto. Parole che sembrano già far balenare un clamoroso divorzio. Ancora non circolano nomi per una eventuale sostituzione di Valverde, ma è chiaro che se dovesse liberarsi la panchina del Barça il domino di allenatori che già riguarda diversi top club europei potrebbe vedere protagonista anche il club blaugrana.