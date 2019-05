ATLETICO, SIMEONE: "GRIEZMANN? HA UN CONTRATTO..."

10/05/2019

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, parlando ai microfoni di Fox Sports ha provato a mettere a tacere le voci circolate negli ultimi tempi che vorrebbero Griezmann vicinissimo al Barcellona: “Griezmann è il nostro capitano, è importante, non sono affatto preoccupato. Ha tutto per continuare a crescere ed ha contratto per altri due anni. Se pensassi che possa andarsene, non parlerei certo bene di lui”.