ATLETICO, GRIEZMANN PAGHERA' LA CLAUSOLA DI 120 MILIONI

07/07/2019

Siamo ai titoli di coda, forse, della telenovela Griezmann. Secondo il Mundo Deportivo l'attaccante francese, tramite i suoi avvocati, avrebbe comunicato all'Atletico Madrid che pagherà la clausola rescissoria da 120 milioni per liberarsi e andare così al Barcellona. I blaugrana dovrebbero versare l'intera cifra entro domenica prossima, 14 luglio, giorno del raduno. In questo modo Griezmann non si presenterà al ritiro dell'Atletico, in programma oggi, evitando una situazione imbarazzante.