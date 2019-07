ATLETICO, DOPPIO COLPO: FELIPE ED HERRERA!

03/07/2019

Doppio colpo per l'Atletico Madrid: i colchoneros hanno ufficializzato in mattinata Felipe Monteiro, difensore centrale di 30 anni che arriva per 20 milioni dal Porto, mentre a parametro zero, dopo sei stagioni disputate sempre al Porto, è stato ingaggiato il centrocampista messicano Hector Herrera. Entrambi firmeranno un contratto triennale.