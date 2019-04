ATLETICO, DALLA SPAGNA: CONTATTI PER ICARDI

08/04/2019

L'ultima indiscrezione sul futuro di Icardi arriva dalla Spagna. Stando ad As, l'attaccante nerazzurro sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di Simeone in caso di partenza di Antoine Griezmann o Diego Costa. L'Atletico vorrebbe approfittare del momento delicato tra l'argentino e l'Inter per strappare un buon prezzo e in questa direzione i Colchoneros avrebbero già avviato dei contatti con la moglie-agente del calciatore Wanda Nara.