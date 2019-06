ATLETICO, CLAUSOLA DA 350 MLN PER JOAO FELIX

22/06/2019

L'acquisto più costo e la clausola rescissoria più alta. Prima ancora di scendere in campo Joao Felix è già l'uomo dei record per l'Atletico Madrid. Come riporta 'As' infatti sul giovane talento in arrivo dal Benfica verrà inserita una clausola rescissoria da 350 milioni di euro. L'annuncio ufficiale è atteso la prossima settimana.