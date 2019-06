Atletica: Tortu solo 5° nei 100 metri di Ostrava

20/06/2019

Passo indietro di Filippo Tortu in Repubblica Ceca. Il 21enne sprinter azzurro, infatti, non è andato oltre il quinto posto nei 100 metri piani del meeting di Ostrava, chiudendo la prova in 10"15 controvento (-1.1). La vittoria è andata all'americano Mike Rodgers (10"04), che a Oslo aveva negato al velocista milanese la gioia del podio: Tortu si era comunque consolato con il minimo (10"10) per i Mondiali di Doha, in programma dal 28 settembre al 6 ottobre.