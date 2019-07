ATALANTA, È FATTA PER MALINOVSKYI

13/07/2019

Gran colpo dell'Atalanta che beffa la Sampdoria e si assicura Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino, secondo Sky Sport, arriverà a Bergamo per 13,7 milioni: dopo aver giocato nello Shakhtar, si è messo in luce al Genk, in Belgio, nella scorsa stagione, segnando 16 gol.