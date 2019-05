AJAX, AG. VAN DE BEEK: "NAPOLI? NON CONFERMO NÈ SMENTISCO"

02/05/2019

Donny Van De Beek (Ajax) è nel mirino di molti grandi club europei e attraverso Radio Crc, il suo agente, Rob Witschge, ha dichiarato: "Sto tornando da Londra dove ho visto il match Tottenham-Ajax. Manca una partita per il grande sogno dell'Ajax che è una squadra molto giovane. In questo momento, Donny vuole concentrarsi solo sull'Ajax e sul vincere ma è chiaro che dopo si discuterà del suo futuro. Ci sono pochi club che possono permetterselo; non confermo né smentisco un interessamento del Napoli".