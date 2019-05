AGUERO: "DOPO IL CITY, PRIORITA' ALL'INDEPENDIENTE"

31/05/2019

Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha confermato la propria volontà di terminare la propria carriera in Argentina: "I tifosi dell'Independiente sono eccitati dall'idea che io possa tornare, ma per il momento ho un contratto in Inghilterra e sono concentrato sui prossimi due anni che mi mancano rispetto all'accordo stipulato con i Citizens. Poi vedremo quale sarà la scelta migliore per il mio futuro, anche se l'Independiente è sempre la mia priorità".