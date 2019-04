AGENTE ZANIOLO: "VOGLIAMO LA ROMA, TANTI CLUB MI CHIAMANO"

29/04/2019

"Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ristrutturare il contratto di Nicolò. Non penso di essere un visionario, dicendo che rispetto a 12 mesi fa lo scenario del ragazzo è profondamente cambiato". Parole dell'agente del centrocampista della Roma, Claudio Vigorelli, a 'Il romanista'. "Da qualche mese sto ricevendo una marea di telefonate da parte di molti club importanti, non vi dico da chi, che offrono la loro disponibilità ad acquistarlo. Nicolò, però, è concentrato solo sulla Roma per conquistare quel quarto posto che vale la Champions".