AGENTE COUTINHO: "NESSUN CONTATTO COL PSG"

03/07/2019

Il nome di Philippe Coutinho è il più gettonato per entrare nell'affare Neymar, ma l'agente del brasiliano, Kia Joorabchian smentisce tale ipotesi: "Ho parlato nei giorni scorsi con Pep Segura (dirigente del Barcellona, ndr) a Barcellona - ha spiegato ai microfoni di RMC Sport- . Mi ha detto che il club non vuole vendere Coutinho quest'estate. Non importa la cifra. E poi, noi non abbiamo avuto alcun contatto con il Psg".