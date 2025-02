Media Spagna, Friedkin vogliono Ancelotti su panchina Roma

Dopo una stagione difficile, con tre allenatori diversi (De Rossi, Juric e Ranieri) e una posizione in campionato lontana dalla lotta per i posti in Champions League, la Roma cerca di fare colpo nella prossima stagione. E il prescelto è Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da AS, i Friedkin, proprietari del club giallorosso, starebbero cercando personalmente di convincere il tecnico del Real Madrid. Come nel 2021 con José Mourinho, il club vuole un allenatore di fama per rilanciare il suo progetto. La proposta è ambiziosa sotto tutti i punti di vista, sia economico che sportiva. E per la dirigenza statunitense nessuno meglio di Ancelotti può riuscirci.