Marsiglia, rinforzo per De Zerbi: ingaggiato Vermeeren
01 Set 2025 - 11:43
Rinforzo per De Zerbi al Marsiglia. Il club francese ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Arthur Vermeeren dal Lipsia. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, non obbligatorio, fissato a quota 20 milioni di euro.
