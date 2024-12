Sta per finire con largo anticipo l'avventura di M'Baye Niang al Wydad Casablanca. L'ex Milan aveva firmato col club marocchino a settembre, dopo il termine dell'ultima esperienza in Serie A con l'Empoli, ma come riporta Footmercato a breve rescinderà il proprio contratto. Per lui appena 8 presenze e 2 gol stagionali.