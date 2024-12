Il Como sta disputando un girone d'andata di tutto rispetto, ma nel mercato invernale la società lombarda è attesa tra le protagoniste. C'è da sistemare qualcosa nella rosa di Fabregas e la dirigenza sta sondando le possibilità tra gli esuberi e gli scontenti del nostro campionato. Per il centro della difesa piace Rafa Marin del Napoli, mentre per le corsie esterne i primi contatti sono stati fatti per Parisi della Fiorentina e Calabria del Milan.