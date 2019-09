Diego Armando Maradona avrebbe chiamato Dani Osvaldo per rinforzare l'attacco del Gimnasia La Plata. Il nuovo tecnico del club argentino si ritrova senza l'infortunato Lautaro Chavez e ha tempo fino al 13 settembre per tesserare un nuovo giocatore, così avrebbe sondato il terreno per quello che sarebbe un colpo clamoroso, considerando che l'ex punta di Roma, Inter e Juventus si è ritirata nel 2016 per dedicarsi alla musica.