Pep Guardiola, nonostante le voci in merito all'addio a fine stagione, potrebbe proseguire la sua avventura al Manchester City. Il club inglese, fa sapere Relevo, è ottimista in merito al rinnovo del contratto da parte dell'ex Barcellona. I contatti tra le parti stanno andando avanti proprio in questi giorni: a breve se ne saprà di più.