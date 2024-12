Erling Haaland potrebbe presto trasferirsi in Spagna. Ne sono sicuri al programma televisivo iberico El Chiringuito dove sono state raccolte alcune informazioni per cui l'attaccante norvegese sarebbe pronto a lasciare il Manchester City per trasferirsi al Barcellona. In casa blaugrana qualcosa si starebbe muovendo, però la trattativa andrebbe comunque imbastita in estate.