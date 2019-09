Sfumato l'addio al Manchester United in estate ("c'era la possibilità di andare all'Everton, ma non è stato possibile per le decisioni del club e del manager"), Marcos Rojo lancia un ultimatum ai Red Devils. "Ora dovrò lottare fino a dicembre, ma se non giocherò cercherò di andarmene - ha detto il difensore argentino a 'Olé' - Le qualificazioni mondiali e la Copa America sono all'orizzonte e non voglio perdermele".