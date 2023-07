Lukaku all'Inter: un ritorno annunciato da definire entro il 12 luglio

© Getty Images

Il Chelsea si raduna il 12 luglio. L'Inter il giorno dopo, ma in concomitanza con l'inizio dei lavori dei Blues quello stesso mercoledì si terrà nella sede nerazzurra la doppia conferenza stampa di Marotta e Inzaghi di inizio stagione. Ecco, mercoledì prossimo è un giorno segnato in rosso sul calendario di Romelu Lukaku: il desiderio, la speranza, la volontà dell'attaccante belga è che tutto sia definito entro quella data, che il suo ritorno all'Inter sia cosa fatta. La trattativa tra i due club si gioca ormai a carte scoperte, la convinzione da parte nerazzurra di riavere con sè Big Rom deve però adesso tradursi in un'offerta concreta. La conclusione dell'affare Onana con il Manchester United - ormai prossima, il punto di incontro è attorno ai 55 milioni - è in questo senso determinante: se come trapela da Viale della Liberazione nel weekend arriverà la proposta definitiva dei Red Devils, allora con l'inizio della prossima settimana potrà andare in scena il summit decisivo con i Blues. L'Inter ragiona sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 35 milioni, 5 subito e il rimanente tra un anno. In definitiva una somma molto vicina alla richiesta del club londinese. Per questo c'è la convinzione che entro il 12 luglio tutto possa essere effettivamente chiuso e il ritorno a casa di Lukaku cosa fatta.