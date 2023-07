Lukaku al lavoro per... l'Inter: il belga si allena e mostra una forma già smagliante

© instagram

Mentre l'Inter studia la nuova offerta da presentare al Chelsea per convincere il club londinese a dare il via libera al Lukaku-bis, l'attaccante belga non perde tempo e, in vacanza, lavora per presentarsi già in buone condizione fisiche alla ripresa dei lavori. Il suo futuro è ancora incerto, o meglio, Big Rom non ha dubbi su quale maglia indossare anche la prossima stagione, ma tra la sua volontà e la realtà si frappone una trattativa che sinora non ha fatto passi avanti. Detto questo, il post pubblicato su instagram mostra un Lukaku già tirato a lucido: l'Inter si ritrova il 13 luglio, quel giorno è segnato in rosso sul suo calendario, vorrebbe essere subito a disposizione di Inzaghi per poter iniziare al meglio la stagione.