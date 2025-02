Lione, Matic: "Sono ancora qui, nonostante le voci che parlino del mio addio"

A gennaio era stato accostato al Como, ma Nemanja Matic non sembra intenzionato a lasciare il Lione. Il centrocampista serbo ha confermato la volontà di rimanere in un'intervista rilasciata a Le Progres: "Sinceramente non leggo molto di quello che si dice su di me sui social network e sui giornali. È stata la mia regola fin dall'inizio della mia carriera: non farmi influenzare nel mio lavoro. Mi sono comunque arrivate alle orecchie le voci che volevo andarmene... Come vedi, sono ancora qui e sempre motivato a fare del mio meglio per aiutare la mia squadra".