La Lazio sta valutando di rinnovare il contratto di Adam Marusic. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno, ma c'è un'opzione per rinnovare automaticamente. Come riportato dal Corriere dello Sport il giocatore biancoceleste si sarebbe già incontrato con la società e probabilmente lo farà nuovamente in primavera per chiudere la questione.