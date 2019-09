Sergej Milinkovic-Savic pronto ad un altro rinnovo con la Lazio come riferisce Il Messaggero: l'ex Genk percepisce già quasi 3 milioni di euro e con il prolungamento dal 2023 al 2024 andrebbe a guadagnare qualcosa in più. Alla parte fissa si aggiungerebbero poi sostanziosi bonus per gli assist e per i gol: le parti hanno già iniziato a discuterne e la soluzione incontrerebbe il favore del giocatore. Il suo stipendio del resto potrebbe impennarsi, addirittura fino a raggiungere 5 milioni complessivi, in caso di stagione positiva. Inoltre non è escluso che al momento del rinnovo venga inserita una clausola rescissoria da 120-150 mln.