Baroni ha chiesto un centrocampista alla dirigenza della Lazio per gennaio. Da capire, scrive Il Tempo, se i biancocelesti decideranno di provarci per un giovane under 22 che non creerebbe problemi di lista (Belahyane, Atangana?) oppure di tentare l'assalto a un profilo più esperto. In quest'ultimo caso uno spazio in lista potrebbe aprirsi grazie alla cessione di Castrovilli.