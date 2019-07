"Dopo tre anni di lavoro dovevo pensare, riflettere e capire tante cose. Ho pensato tanto ed ora sono qui con un grandissimo spirito. Le mie sensazioni sono ottime. Il mio ciclo non è ancora finito, so di poter ancora tanto a questa maglia ed ai miei tifosi". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore.