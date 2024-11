La Lazio guarda anche in Argentina per il centrocampo. Oltre a Folorunsho del Napoli - cresciuto nel vivaio biancoceleste - e Bondo del Monza, il club di Lotito avrebbe messo nel mirino Santiago Gonzalez, centrocampista classe 2003 del Tigre. La Lazio lo sta monitorando, come riferisce la Gazzetta dello Sport.