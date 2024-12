La Roma è rimasta colpita da Alexis Saelemaekers, motivo per cui sta facendo di tutto per trattenerlo a fine stagione. Come riportato da Calciomercato.com i giallorossi non vorrebbero però spendere i 15/20 milioni di euro richiesti dal Milan a cui sarebbe stato proposto Bryan Cristante non trovando per ora terreno fertile fra i rossoneri.