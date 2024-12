Tottenham e West Ham seguono Bisseck ma per l'Inter il difensore è un intoccabile, soprattutto a gennaio. Se poi in estate arriverà una maxi-proposta, si valuterà, ma questo vale per ogni giocatore - o quasi - della rosa nerazzurra. A ogni modo il difensore tedesco è ritenuto da Oaktree un profilo perfetto per costruire la squadra del domani.